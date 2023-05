Schnäppchenjäger aufgepasst

Der größte Flohmarkt der Region fand am Sonntag im Montafoner Aktivpark statt

Die meisten Gegenstände waren zwar gebraucht, aber gut erhalten und fanden an diesem Tag neue Besitzer. Ein wahres Recyclingparadies. Und wer etwas Ausgefallenes für Haus oder Garten suchte, fand es auf diesem Flohmarkt bestimmt. Insgesamt an 103 Ständen wurden einzigartige Waren angeboten. Gerade Frühlings- und Sommermode stand bei den Damen hoch im Kurs, während zahlreiche Kinder mit den vielen Spielwaren vorliebnahmen. Doch auch die Heim- und Handwerkerabteilung war bestens vertreten und auch Sportbegeisterte fanden für jedes Hobby das richtige. So konnte man günstige Fahrräder, Elektrogeräte oder Modeschmuck ebenso erstehen wie Tische oder Haushaltsgegenstände. „Ich komme jedes Jahr her und verkaufe, was ich nicht mehr brauche“, bringt es Heike Schuchter auf den Punkt.