Schnäppchen und Raritäten auf dem Fußballplatz

Der Dornbirner Sportverein lud wieder zum großen Flohmarkt in die Emma & Eugen Arena.

Dornbirn. Wenn in Fußball-Umkleidekabinen statt Schuhe geschnürt um Antiquitäten und Schallplatten gefeilscht wird, dann ist wieder Flohmarktzeit beim Emma & Eugen Dornbirner SV. So geschehen vergangenes Wochenende, als sich der Sportplatz in Haselstauden zwei Tage lang in ein Eldorado für Schnäppchenjäger verwandelte und sich so manches Vorstandsmitglied als talentierter Verkäufer und Händler entpuppte.

Glück mit dem Wetter

„Wir sind wirklich froh, dass das Wetter doch noch so toll mitgespielt hat, denn die Prognosen waren nicht gut“, zeigte sich DSV-Präsident Herbert Lenz am Sonntag erleichtert. Dem zweitägigen Event waren schließlich sechs Wochen an intensiven Vorbereitungsarbeiten vorausgegangen. „Der Aufwand ist immer enorm, denn es galt auch heuer wieder die vielen Fundstücke und Waren zu sammeln, sortieren, reinigen und schließlich alles aufzubauen. Viele der Stände sind im Freien, was auch immer eine Herausforderung darstellt“, so OK-Chef Richard Lenz.

Großer Besucherandrang