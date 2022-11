Schnäppchen für die gute Sache

Im Februar findet nach langer Pause wieder Österreichs größter Flohmarkt statt.

Dornbirn. Am 4. und 5. Februar 2023 ist es wieder soweit, dann kann in den Dornbirner Messehallen nach drei Jahren Corona bedingter Pause der Dornbirner Flohmarkt wieder durchgeführt werden. Unter dem Motto „Sapperlott, dass as däs gitt, endlich wied’r Flohmarkzitt!“, können Schnäppchenjäger zwei Tage lang durch die größte Fundgrube Österreichs stöbern. Für die Organisatoren hat das große Bangen und Warten auf den nächsten Flohmarkt damit nun ein Ende.

„Flohmi-Team“ parat

Die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren und die Organisatoren aus den Reihen der Pfadfindergruppe Dornbirn und des Lions Club Vorarlberg danken den treuen Warenspendern und Partnern für ihre aufzubringende Geduld. Knapp 500 ehrenamtlich wirkende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen in den Startlöchern und nehmen die Preziosen aus früheren Tagen ab dem 3. bis 28. Jänner wieder jeweils am Dienstag- und Donnerstag von 18.30 bis 21.00 Uhr, sowie am Samstag von 9.00 bis 12.00 Uhr entgegen. Ein Abholdienst für sperrige Waren im Raum Dornbirn wird auch wieder eingerichtet.

Flohmarkt mit wichtiger Bedeutung

„In den Zeiten einer nachhaltigen Sparsamkeit wird das Vertriebs- und Sozialmodell `Dornbirner Flohmarkt` an Bedeutung gewinnen und seinen Beitrag an eine klimafreundlichere Bilanz leisten. Die Nachnutzung von Wertgegenständen anstelle eines leichtfertigen Entsorgens schont die Ressourcen“, betont Martin Rhomberg vom Flohmarkt-Team. Der Dornbirner Flohmarkt gilt bereits seit 1971 auch als sozial engagiertes Netzwerk. In Zahlen: Über 500 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – das entspricht 15.000 Arbeitsstunden – sammeln, reinigen und reparieren während fünf Wochen Kleider, Geschirr, Haushaltsgeräte, Bücher, Spiele, Möbel Krims Krams – kurz, alles was das Schnäppchenherz begehrt. Der Verkauf erfolgt dann an einem Wochenend-Event bei dem z.B. beim letzten Flohmarkt 2019 knapp 28.000 Besucher auf 13.000 m² Verkaufsfläche ein umfangreiches Angebot an Waren und sorgfältig dekorierten Verkaufsständen vorfinden.