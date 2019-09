Schnäppchen am laufenden Band

Der große Flohmarkt im Aktivpark zog hunderte Besucher magisch an

Bereits um 9 Uhr als sich die Pforten des Aktivparks für Käufer offiziell öffneten, herrschte bereits reges Treiben beim größten Flohmarkt der Region im Aktivpark am vergangenen Sonntag Vormittag. Denn erfahrene Schnäppchenjäger wissen: „der frühe Vogel fängt den Wurm“, da es bekanntlich gebrauchte aber gut erhaltene Waren beim Flohmarkt nur einmal gibt. So hieß das Motto auch an diesem Sonntag: was weg ist, ist weg. Rund hundert Händler – die meisten aus der Region – boten die unterschiedlichsten Waren feil.