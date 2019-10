Schnabelholz Ã¶ffnete TÃ¼ren

SCRA feierte mit Startrainer und Tag der offenen Tür

Altach . Anlässlich der Eröffnung des neuen SCRA Trainingscampus und der neuen Nordtribüne in der Cashpoinrt Arena war am vergangenen Wochenende einiges los im Schnabelholz.

Rund 2,5 Millionen Euro kostete der neue SCRA Trainingscampus und von den Räumlichkeiten zeigte sich auch Eintracht Frankfurt Trainer Adi Hütter begeistert. Bei einem Kurzbesuch in seiner Heimat freute sich der Erfolgstrainer über die positive Entwicklung des Vereines und erinnerte sich noch an seine fußballerischen Anfänge auf dem Sportplatz Riedle. In lockerer Runde erzählte Hütter dann aus seiner Karriere – vom Nachwuchsspieler bis zum Erfolgstrainer in der deutschen Bundesliga – und rund 300 Altacher Nachwuchskicker lauschten den Ausführungen des ehemaligen SCRA Trainers. Natürlich durften dann auch Autogramme und Fotos mit dem Startrainer nicht fehlen.

Am Samstag stand die Cashpoint Arena ganz im Zeichen des Nachwuchsfußballes und den ganzen Tag zeigten die Kicker-Youngsters ihr Können. Auch die Kooperationspartner der Vorarlberger Fußballakademie waren in Altach zu Gast und spielten gegen die Altersgenossen von Sturm Graz. Am Sonntag öffnete der Trainingscampus seine Türen und zahlreiche Fußballfans hatten dabei die Möglichkeit einen exklusive Einblick in die neue Trainingsstätte der SCRA Profis und Juniors zu erhalten. Die Besucher zeigten sich begeistert von den verschiedenen Räumlichkeiten wie Kraftraum, Schlafraum sowie Kabinen und auch die neue Nordtribüne in der Arena konnte besichtigt werden. Pfarrer Rainer Büchel gab den Neubauten den himmlischen Segen und beim Oktoberfest-Frühschoppen wurde bei herrlichem Herbstwetter weitergefeiert. MIMA