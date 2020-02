Schmorbrand in Gasthaus

Da das Gasthaus im Winter nicht über eine Straße erreicht werden kann, mussten die Feuerwehrmänner mit Skidoos und Schneeraupe zum Einsatzort transportiert werden.

Am Freitag gegen 15:20 Uhr nahmen Mitarbeiter eines Gasthauses in Lech/Zug Brandgeruch wahr. Es wurde festgestellt, dass Rauch aus der Lüftung drang. Die sofort verständigte Feuerwehr öffnete nach dem Einsatz einer Wärmebildkamera die betroffene Wand in der Küche und konnte einen Schmorbrand feststellen.