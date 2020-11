Schmorbrand in der FH Dornbirn

Aus unbekannter Ursache hatte sich bei 24 Batterien der USV-Anlage ein Schmorbrand entwickelt.

In der Nacht auf Samstag kam es gegen 03:10 Uhr in einem Technikraum der FH Dornbirn zu einem Schmorbrand von Batterien. Die Feuerwehr Dornbirn konnte in dem Technikraum im 1. Obergeschoss zunächst eine starke Rauchentwicklung feststellen.