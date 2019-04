Schmökern im Stadtbus

Offenes Lesezimmer im Bus lädt zum Lesen ein – Buntes Programm

FELDKIRCH Ein Lesezimmer im Stadtbus? So was gibt es nur einzigartig in Feldkirch. Anlässlich des internationalen „Tag des Buches“ am 23. April verwandelte die Klasse Einzelhandel-1b der Berufsschule Feldkirch unter der Leitung von Anne Andujar einen Stadtbus mit frühlingshaften Dekorationen wie Schmetterlingen und Sonnenblumen in eine Wohlfühloase zum Lesen. Das Lesezimmer lädt am Freitag, 26. April von 11 Uhr bis 18 Uhr und am Samstag, 27. April von 9 bis 13 Uhr zum Lesen und Verweilen ein. Der Stadtbus mit dem Lesezimmer steht zwischen Montfortplatz und Marktgasse.