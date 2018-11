Schmökern für guten Zweck

Großes Interesse am Bücher- und Schallplattenflohmarkt der Wolfurter Pfadfinder.

Ob spannende Krimis, lustige Kinderbücher, packende Romane oder alte Schallplatten mit Hits von Abba bis Queen – der Flohmarkt im Wolfurter „Pfadiheim“ war ein voller Erfolg. Zwei Tage lang wurde geschmökert, was das Zeug hielt. Manche Rarität, manch nettes Büchlein für die kommenden kalten Tage wurde gefunden. Das Organisationsteam rund um Sandra Fischer und Martina Natter war über das große Interesse sehr erfreut: „Es ist natürlich motivierend, wenn die Vorbereitungszeit und das Sortieren tausender Bücher und Platten nicht umsonst war. Zumal der Erlös des Bücher- und Schallplattenflohmarktes einer außergewöhnlichen Aktion zu Gute kommt.“

Eben diese Aktion stellte die Mellauerin Elisabeth Felder mit einem informativen Vortrag vor. Das „Pamoja“-Projekt unterstützt mittellose Kinder in Malindi (Kenia) und bietet diesen dank der Spendengelder eine Schulbildung, tägliches Essen und ebenso wichtige Zuwendung. Die vielfach alleinerziehenden Mütter und arbeitslosen Familien danken es „Miss Fields“, wie die engagierte Bregenzerwälder Lehrerin von ihren Schützlingen vor Ort gerne genannt wird, von Herzen. Auf der Homepage www.missfieldsgoesafrica.com finden sich weitere Informationen zu dem Sozialprojekt in Afrika. Spendengelder werden regelmäßig persönlich ohne jegliche Abzüge nach Kenia gebracht, was laut der Projektbetreuerin wichtig ist, um Vertrauen – auch seitens der Unterstützer – zu schaffen.