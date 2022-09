Schmökerei im Sternensaal

Der Verein „bewusst montafon“ lud zu Präsentationsveranstaltung bäuerlicher Produkte

Es waren liebevoll dekorierte kleine Stände, ein schmackhaftes Buffet und zahlreiche gute Gespräche und Informationen, die es dieser Tage im Sternensaal in Schruns bei der „Schmökerei“ gab. Der Verein „bewusst montafon“ präsentierte mit seinen zahlreichen Mitgliedern – diese sind allesamt aus bäuerlichen Betrieben – was sie alles produzieren und fertigen. An zahlreichen Ständen gab es das Leitprodukt „Sura Kees“, aber auch andere Käsesorten oder eben der Sura Kees wurde in diversen Varianten und angeboten. Daneben galt es aber auch Wurstwaren, Brote, diverse Liköre, Eingelegtes, handgefertigte Seifen oder eben Süßes wie etwa Marmeladen oder Kuchen zu begutachten und zu probieren.

Einzigartig

„Diese Veranstaltung ist dazu gedacht unsere bäuerlichen Produkte der Gastronomie und Gastgebern zu präsentieren und Kontakte zu knüpfen“, so der Obmann von bewusst montafon Oswald Ganahl. Aber auch der Austausch untereinander sei von Bedeutung, denn allzu oft treffen sich die Mitglieder nicht. Aus diesem Grund wurde die gesamte Schmökerei auch in Zusammenarbeit mit Montafon Tourismus durchgeführt. Und die Bauern präsentierten ihre Produkte gekonnt und mit viel Liebe dekorierte im Sternensaal. Auch zahlreiche Kostproben wurden gereicht und viel Informationsmaterial – sei es mündlich oder in Form von Flyern – ausgetauscht.

Austausch