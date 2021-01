Schmetterlinge leuchten in der Dunkelheit

Seit dem vergangenen Donnerstag fliegen in der Altacher Galerie vor Ort leuchtend orange Monarchfalter.

Altach. Am vergangenen Donnerstag wurde in der Galerie Vor-Ort in Altach die Ausstellung „Glowin´ in the Dark – Seen from outer Space“ von Martina Feichtinger eröffnet. Zu sehen sind der Flug von unzähligen Papierschmetterlingen sowie ein Siebdruck der Künstlerin.

Von Schmetterlingen fasziniert

Nachdem die Vorarlberger Künstlerin Martina Feichtinger vor einigen Jahren in einem kleinen Park in New York einem großen Schwarm mit Monarchfaltern begegnete, war sie so von den orange-leuchtenden Schmetterlingen fasziniert und ruft nun in der Galerie vor Ort einen eigenen Schwarm mit unzähligen Faltern zusammen und schickt ihn für die Ausstellung “Glowin ́ in the Dark – Seen from outer Space” auf eine dreimonatige Reise. Bis 5. April haben Interessierte Zugang zum Werk der bildenden Künstlerin, die die Ausstellung auf die Rahmenbedingungen der Galerie Vor-Ort zuschnitt. Durch die exponierte Lage des Stahlcontainers im öffentlichen Raum haben Passanten und Besucher dabei auch unabhängig von Veranstaltungsverordnungen und Zutrittsbeschränkungen rund um die Uhr die Möglichkeit, sich die Schmetterlingsflüge live anzusehen. Darüber hinaus lädt die Galerie auch dazu ein, selbst aktiv zu werden und eigene Ideen und Wünsche auf einem Papierfalter mit auf den Flug zu senden.

Schmetterlinge fliegen durch Ausstellung

Am vergangenen Donnerstag erfolgte nun in kleinem Rahmen und via Live-Stream die Eröffnung der Ausstellung. Auch Bürgermeister Markus Giesinger war vor Ort und dankte Martina Feichtinger, sowie den Organisatoren der Galerie vor Ort: „Ich wünsche der Künstlerin, dass das Projekt gut angenommen wird und sich viele beteiligen und ihre Schmetterlinge und Wünsche einwerfen“, so der neue Altacher Bürgermeister. „Ich freue mich sehr und finde es einen schönen Moment, dass die Schmetterlinge nun hier fliegen“, freute sich auch die Künstlerin über den Start der Ausstellung und gab gleichzeitig interessante Einblicke zu den Hintergründen.

Ankunft der Monarchfalter wird gefeiert