Schmetterlinge fliegen auf das inatura Science-Café

Raggal (sco). „Leben allein genügt nicht, sagte der Schmetterling. Sonnenschein, Freiheit und eine kleine Blume muss man auch haben.“ — Hans Christian Andersen.

Am Freitag, dem 28. Mai 2021, 18 Uhr, lädt die Vorarlberger Naturschau “inatura” nach Raggal zum inatura Science-Café mit Dr. Johannes Rüdisser. Die Teilnahme an dieser Veranstaltung in der “Sabine und Xaver BioGourmet Manufaktur”, Hausnummer 152, ist kostenlos . Es stehen ca. 25 Plätze zur Verfügung – nur gegen Voranmeldung unter naturschau@inatura.at oder T +43 676 83306 4770 und unter Einhaltung der aktuell vorgeschriebenen Corona-Schutzmaßnahmen.

Sie sind bunt, zart und wunderschön – Schmetterlinge faszinieren uns Menschen seit je her. Im Talboden und Moor bis in die Berge können wir ihnen begegnen. Doch sie sind nicht nur schön anzusehen. Schmetterlinge geben uns auch Auskunft über den Zustand der von ihnen bewohnten Lebensräume, macht die Naturschau in der Ankündigung ihrer Veranstaltung aufmerksam. In diesem inatura Science Café gibt es mehr zu erfahren über die Verbreitung der Tagfalter im Ländle, über den allgemeinen Rückgang der Insekten und warum seit dem vergangenen Jahr die Tagfalter im Ländle von Experten und Freiwilligen gezählt werden.