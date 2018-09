Schmal, steil, steinig - mit einem Wort "Extrem"

Die 2,3 Kilometer und 500 Höhenmeter sind beim Montafoner Berglauf mit Start in Partenen eine Herausforderung für Jung und Alt.

Profi- und Hobbyläufer sowie Kinder aufgepasst: Am 22. September findet der vierte Montafoner Berglauf statt. Der Startschuss für die herausfordernde Strecke vom Portal Kops 1 bis zum Tafamunt Maisäß in Partenen fällt um 11.00 Uhr.

Die Jagd auf den Streckenrekord geht in die nächste Runde, in 18:06 Minuten schaffte es Jakob Mayer vom TS Dornbirn im Jahr 2016 ins Ziel. Ob diese Top-Zeit zu schlagen ist, zeigt sich am 22.September bei der vierten Auflage des landschaftlich wunderschönen Berglaufs. Die 500 Höhenmeter auf 2,3 Kilometer verlangen jedem Läufer alles ab.