Schmackhafte Frühstücksaktion

Die Pfadfinder Montafon luden alle Interessierten auf den Schrunser Kirchplatz zum Frühstück

Am vergangenen Samstag Vormittag fand auf dem Schrunser Kirchplatz die große Frühstücksaktion der Pfadfinder Montafon statt. Dabei hatten die Pfadis extra eine großes schwarzes Versorgungszelt mitten am Kirchplatz aufgebaut, in dem zahlreiche Köstlichkeiten wie beispielsweise frisches Obst, Joghurt, backofenfrische Brötchen, gefüllte Croissants sowie Milch, Kaffee, Kakao oder Tee und Limo angeboten wurden. Dank der fix installierten Schirme am Kirchplatz konnten die Besucher auch bei kleineren Regentropfen gut draußen sitzen und somit genossen zahlreiche Pfadfinder selbst, sowie interessierte Besucher die ausgewählten Speisen.