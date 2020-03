Schlussfurioso in Gröden brachte Lustenau-Sieg

Der EHC Lustenau feiert in der vorletzten Partie ein Comeback gegen den HC Gröden.

Im Anfangsdrittel brauchte der EHC Lustenau ein wenig, um in die Gänge zu kommen. Chancen gab es zwar auf beiden Seiten, die besseren Möglichkeiten fanden aber die Hausherren aus dem Grödnertal vor. Nach genau 10 gespielten Minuten schrieben die Gastgeber das erste Mal durch Vinatzer an. Kurze Zeit später, in der 13. Minute, erzielten die Grödner den zweiten Treffer. Die Sticker versuchten noch durch einige Konterchancen den Anschlusstreffer zu machen, gingen aber mit leeren Händen in die erste Drittelpause.