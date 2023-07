Schlüsselübergabe für leistbare Wohnungen

Im Gartenweg Mäder realisierte die Alpenländische Wohnbaugesellschaft in den letzten Monaten ein weiteres Wohnbauprojekt für leistbaren Wohnraum.

Im Gartenweg Mäder entstanden in den vergangenen Monaten so 6 großzügige Vierzimmer- und 4 Dreizimmer-Wohnungen sowie 2 Zweizimmer-Wohnung in Form eines Mehrfamilienhauses und einem Reihenhausobjekt mit jeweils schönen Balkonen bzw. Terrassen sowie begrünten Flachdächern. Die Ausführung erfolgte gemäß den Neubauförderungsrichtlinien des Landes Vorarlberg. Neben der hohen Qualität der Bebauung garantieren die Verwendung hochwertiger Materialen und optimale Wohnungsgrundrisse den Bewohnern ein Höchstmaß an Komfort, Ruhe und Individualität.