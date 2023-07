Schlossberg-Challenge eindrucksvoll geschafft

Die Schlossberg-Challenge, bei der zu Gunsten krebskranker Kinder gespendet und zur Ruine Alt-Ems gelaufen wurde, war wiederum ein großartiger Erfolg.

Hohenems . Sechs Wochen lang wanderten Lauffreunde aus Nah und Fern vom Emser Schlossplatz auf den Hausberg zur Burgruine Alt-Ems. Dabei taten Alle nicht nur was gutes für ihre eigene Gesundheit, mit dem „Startgeld“ unterstützten die Schlossbergläufer auch krebskranke Kinder in Vorarlberg vom Verein Stunde des Herzens.

Schirmherr der Schlossberg-Challenge Bürgermeister Dieter Egger startete mit seinem Lauf Anfang Juni die Benefizaktion für krebskranke Kinder in Vorarlberg und in weiterer Folge „stürmten“ die Lauffreunde und Challenge-Teilnehmer sechs Wochen lang den Emser Hausberg. Das Ziel war es dabei, gemeinsam 200.000 Höhenmeter zu erlaufen – dies entspricht der Strecke die ein krebskrankes Kind aus Vorarlberg zurücklegen muss, um an der Uniklinik Innsbruck eine Behandlung zu erhalten. Insgesamt weit über 300 Damen, Herren und Kinder haben dieses Ziel nun weit übertroffen und so wurden insgesamt 261.900 Meter gesammelt – dies entspricht sage und schreibe 873 Wanderungen auf den Schlossberg.

Jeder Teilnehmer der Schlossberg-Challenge unterstützte die Aktion auch mit einer Startspende und somit konnte am Ende ein großartiger Erlös „erlaufen“ werden. Dieser wird nun in vollem Umfang an mehrere krebskranke Kinder und Familien in Vorarlberg übergeben. Die Spendenübergabe findet dazu am 5. August auf dem Sportplatz Rohrbach in Dornbirn statt und auch jeder Teilnehmer der Schlossberg-Challenge ist herzlich zu einem gemütlichen Abschluss eingeladen. MIMA