Schlittschuh ging an Italien

Ein international besetzter Eiskunstlaufbewerb fand im Aktivpark Montafon statt

Zwei Tage lang stand der Aktivpark Montafon am vergangenen Wochenende ganz im Zeichen des Eiskunstlaufs. Denn sowohl am Samstag wie auch am Sonntag wurde der international besetzte Bewerb „Montafoner Schlittschuh“ ausgetragen. Nachdem der Schlittschuh seit einigen Jahren als Wanderpokal nur mehr an diejenigen Vereine verliehen wird, die am meisten Starter in der Kategorie A vorweisen können, ging die Trophäe dieses Jahr – so wie im Jahr davor – eindeutig an Italien.