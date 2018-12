Schlitten ade – Fahrradrikscha juche

Es fährt der Nikolaus nicht auf einem Schlitten, sondern in einer Fahrradrikscha durch Bürs!!

Da haben die BewohnerInnen aus Bürs nicht schlecht gestaunt, als der Hl. Nikolaus am Nikolaustag vom Zivildiener Michael Hödl in einer Fahrradrikscha durch Bürs gefahren wurde. Wie auf dem Thron sitzend, winkte der heilige Genosse den PassantInnen und AutofahrerInnen zu, ehe er zu Besuch ins Pflegeheim kam. Ein wirklich liebenswerter Anblick.

Das Sozialzentrum Bürs, hat seit kurzer Zeit zwei Fahrradrikschas für ihre BewohnerInnen erhalten. Die Stiftung der Sparkasse Bludenz ermöglichte die Anschaffung, damit die PflegeheimbewohnerInnen ihren Bewegungsradius erweitern können und wieder aktiver im Dorfgeschehen teilhaben können.

Im Sozialzentrum Bürs, haben die BewohnerInnen seit kurzem das „Recht auf Wind im Haar“ und nehmen dadurch an der aus Kopenhagen ausgehenden, weltweiten Bewegung „Radeln ohne Alter“ teil. Es gibt bereits Weltweit über 32 Länder mit über 8000 Rikschas die sich der Bewegung angeschlossen haben.