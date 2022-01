Schlinser Bevölkerung wächst weiter

Auch im vergangenen Jahr hat die Einwohnerzahl in der Walgaugemeinde wieder zugenommen.

Schlins . Nachdem in der Gemeinde Schlins zum Jahrtausendwechsel die 2.000 Marke bei den Einwohnern geknackt wurde, ist die Bevölkerung im Walgau in den letzten Jahren weiter gewachsen.

Dabei lebten zu Beginn der Aufzeichnungen zur Bevölkerungsentwicklung in der Gemeinde unter der Burg Jagdberg im Jahre 1869 gerade mal 523 Menschen. Diese Zahl hat sich mittlerweile fast mehr als verfünffacht. Dabei konnte Schlins unter anderem zwischen 1951 und 1971 ein starkes Bevölkerungswachstum verzeichnen und so stieg die Einwohnerzahl in diesem Zeitraum um fast 50 Prozent von 1.044 auf 1.554.