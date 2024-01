Schlins segnete 14 Millionen Euro Budget ab

Trotz verschiedener Einsparungen geht die Jagdberggemeinde erneut mit einem hohen Budget durchs neue Jahr.

Als Gründe für das hohe Budget nennt Bürgermeister Lässer unter anderem die hohen Energiekosten, die hohen Lohnabschlüsse, die Inflation und die eingerechneten Abschreibungen, die im Jahr 2023 ca. 724.000 Euro betragen haben. Zudem stehen im Wasserversorgungs- und Abwassernetz dringende Investitionen an. Dieses Projekt sei laut Bürgermeister dringend notwendig, da die Infrastruktur dort in einem schlechten Zustand sei. Ebenfalls belasten die stetig steigenden Landesabgaben (Sozial- und Spitalsfond) die Schlinser Finanzen wiederum enorm. Für die Finanzierung des laufenden Haushaltes mussten auch einige Grundstücke verkauft werden und der einheitliche Tenor in der Gemeindevertretung zeigt auf, dass Projekte in Zukunft sehr sparsam angegangen werden müssen. Schlussendlich wurde der Finanz-Haushalt für das laufende Jahr von der Gemeindevertretung mehrheitlich beschlossen.