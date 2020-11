Schlimme Verletztung stoppt Dornbirnerin Julia Grabher

Nach fünf Games musste die Tennisspielerin beim Turnier in Linz aufgeben

Die Vorarlbergerin Julia Grabher hat sich in ihrer ersten Partie beim Upper Austria Ladies Linz 2020 eine Verletzung am rechten Sprunggelenk zugezogen und konnte bei einer 3:2-Führung im ersten Satz ihr Match gegen Sorana Cirstea aus Rumänien nicht fortsetzen.

Die 24-Jährige knickte unglücklich um, und unterzog sich danach einer Behandlungspause. Zwar versuchte die Vorarlbergerin anschließend noch weiterzuspielen, musste aber nach nur einem weiteren Aufschlag tief enttäuscht den Center Court verlassen. Die Schmerzen waren einfach zu groß.



„Ich habe echt gut begonnen und mich super gefühlt. Beim Stand von 3:2 habe ich die Richtung gewechselt und dann einen „Klick“ im rechten Sprunggelenk gespürt. Danach konnte ich mich nicht mehr richtig abdrücken. Mehr weiß ich leider noch nicht. Bei dem kurzfristigen Scan hat man noch nichts gesehen, weil die Verletzung zu frisch ist. Nach einem MRT in Wien werde ich dann morgen hoffentlich mehr wissen“, bilanzierte Grabher. (Presse Turnier Linz)