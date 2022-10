Schleuderunfall auf der A14 endet glimpflich

Eine Pkw-Lenkerin kam am Freitag auf der A14 ins Schleudern. Am Fahrzeug entstand Totalschaden, verletzt wurde nieman.

Am späten Freitagnachmittag fuhr eine deutsche Pkw-Lenkerin mit ihrem Fahrzeug auf der Rheintalautobahn A14 in Fahrtrichtung Deutschland. Auf Höhe Koblch kam die Lenkerin aufgrund der regennassen Fahrbahn ins Schleudern und touchierte dabei die Mittelleitschiene. In Folge drehte sich das Fahrzeug entgegen der Fahrtrichtung und schlitterte rund 80 Meter entlang der Mittelleitschiene, bis das Fahrzeug auf der Überholspur zum stehen kam.