Schlechteste Heimelf im Duell gegen den Finalist

Dornbirn Bulldogs wollen gegen HC Südtirol endlich auch zuhause gewinnen.

ICE Hockey League: Di, 07.12.2021, 19:15 Uhr: Dornbirn Bulldogs – HCB Südtirol Geisterspiel

Referees: BERNEKER, SCHAUER, Martin, Sparer

Nach zwölf Niederlagen in Serie konnten die Dornbirn Bulldogs am vergangenen Samstag endlich wieder über einen Sieg jubeln. Der Tabellenelfte gewann beim Tabellenführer HK SZ Olimpija mit 3:1. Den letzten Sieg vor der Niederlagenserie holten sie gegen den HCB Südtirol Alperia. In Bozen setzten sich die „Bulldogs“ klar mit 5:2 durch. Die „Foxes“ behielten am Sonntag gegen Graz mit 3:2 die Oberhand und feierten somit den ersten Sieg unter Interims-Cheftrainer Fabio Armani. Der Finalist der vergangenen Saison liegt als Tabellenachter momentan außerhalb der Top-6. Dornbirn tut zuhause bislang sehr schwer. Nur zwei ihrer neun Saisonsiege holten sie im Messestadion Dornbirn. In der Heimtabelle bedeutet das nur den letzten Platz.