Schlaue Füchse als Bienenexperten

Wer schon immer mal alles über die Honigproduktion bei den Bienen wissen wollte, hat dazu am neuen Bienenschaukasten im Wildpark Feldkirch Gelegenheit. Die Eröffnung findet beim Frühschoppen im Wildpark am 08. Juli statt.

Fünf Stöcke der Sorte Carnica Honigbiene aus dem Bregenzerwald haben nun samt ihren Königinnen im Wildpark ein neues Zuhause gefunden. Damit die Besucher des Wildparks tief in die Welt der Bienen eintauchen können, wurde im Fuchsbau ein von der Sparkasse Feldkirch gesponserter Schaukasten aufgebaut. Hier erhält der Laie einen Einblick in die Arbeit eines Bienenvolkes. Leicht erkennbar ist die Königin, die täglich bis zu 2.000 Eier legt – das entspricht ihrem eigenen Körpergewicht. Weitere Bienenfakten erläutern Infotafeln, die den Wissensdurst rund um die Bienen stillen.

Der Bienenstand wurde von Gerd Deschler von Dobler Bau gesponsert. „Besonderer Dank geht an Landesrat a.D. Erich Schwärzler sowie an seinen Nachfolger Christian Gantner, an den Vorarlberger Imkerverband unter Präsident Egon Gmeiner sowie an Hubert Metzler, der als Bezirksobmann Feldkirch die Bienen und die Königin für den Schaukasten gesponsert hat“, erklärt Bienenvater Otto Purtscher, Obmann vom Bienenzuchtverein Zwischenwasser-Laterns. Fortan steht der Bienenschaukasten interessierten Wildparkbesuchern jährlich von Mai bis Ende September zur Entdeckung bereit. Schüler, Kindergärten, Vereine und andere Institutionen können Führungen mit Bienen-Experten buchen. Wildpark-Betriebsleiter Christian Amann freut sich auf viele neugierige Besucher des neuen Bienenlehrstands.