Schlange? Nein, Raupe!

Immer wieder zeigt uns die Natur ihre wunderbaren Seiten. Um sich vor Fressfeinden zu schützen, finden viele Tier- und Pflanzenarten immer neue Wege der Tarnung und Täuschung.

Die Raupe des Hemeroplanes triptolemus, einer Schmetterlingsart, die in Südamerika verbreitet ist, ist in der Lage, das untere Körpersegment zu vergrößern, so dass es wie der Kopf einer Viper aussieht, inklusive Augenflecken und Reflexionen.