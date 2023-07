Schlägerei am Ballermann: Securitys verfolgten die deutschen Urlauber bis zum Hotel

Heftige Szenen auf Mallorca: Zwei Security-Mitarbeiter sollen auf der Schinkenstraße brutal auf eine Urlaubergruppe losgegangen sein. Die Deutschen hatten zuvor unerlaubterweise im Lokal geraucht.

Im Internet kursieren Videos des Geschehens. Am Nachmittag des 15. Juni kommt es vor der Ballermann-Kneipe "Bamboleo" zu schockierenden Szenen: Zwei Security-Mitarbeiter des Ladens in der Schinkenstraße sollen offenbar brutal gegen zwei Gäste vorgegangen sein. Einer, der bereits am Boden liegt, wird getreten, einer anderer will schlichten und wird mit der Faust im Gesicht getroffen. Daraufhin sollen mehrere Männer von den Sicherheitsleuten mit Teleskop-Stöcken geschlagen worden sein.