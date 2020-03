Schlachthof Dornbirn: Stadtrat klagt "ekelerregende" Zustände an

Stadtrat Markus Fäßler zeigt sich in einer Aussendung schockiert über die "offene Lagerung" von Fleischabfällen und die dadurch entstehende Geruchsbelästigung in der Schlachthausstraße.

Schlachtabfälle offen gelagert?

"Wie ich in Erfahrung gebracht habe, werden Schlachtabfälle im Schlachthof Dornbirn offen und ungekühlt in Containern auf dem Areal gelagert. Für mich sind das unhaltbare Zustände, die sofort abgestellt werden müssen. Der Blut- und Verwesungsgeruch ist für die Anrainer bei warmen Temperaturen unzumutbar", so Fäßler. "Auch habe ich die Befürchtung, dass eine offene Lagerung und ein offener Abtransport von Schlachtabfällen eine Ungeziefer- und Rattenplage mit sich bringen und damit auch ein Gesundheitsrisiko für Anrainer und Nutzer der Umgebung des Schlachthofes besteht."