Schiverein Fraxern kürt seine Meister

Das Schigebiet Laterns-Gapfohl war einmal mehr der Austragungsort für die alljährlich stattfindenden Vereinsmeisterschaften des SV Fraxern.

War im Vorjahr witterungsbedingt kein Rennen möglich, so war man auch diesmal besorgt ob eine Austragung stattfinden kann. Schlussendlich konnte jedoch im oberen Teil ein Riesentorlauf gesteckt werden, welcher ein reguläres Rennen ermöglichte.

In jeweils zwei Durchgängen bewarben sich 19 Schüler und 31 Erwachsene auf unterschiedlichen Kursabschnitten, um die begehrten Platzierungen. Die Teilnehmerzahl – vor allem bei den Schülern – ging aufgrund zahlreicher viraler Infekte, gegenüber den bisherigen Veranstaltungen dieser Art etwas zurück. Vereinsmeister*in dürfen sich jene nennen, welche in der Schüler- beziehungsweise in der Allgemeinklasse jeweils die beste Gesamtlaufzeit erzielen.