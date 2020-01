Schiunfall mit Fahrerflucht in Lech - Zeugenaufruf

Unbekannter Schifahrer fuhr über Schi einer Frau, diese kam dadurch zu Sturz und brach sich den linken Oberarm.

Am Freitag fuhr gegen 13:00 Uhr eine Schifahrerin in Lech auf der blauen Piste 200 von der Kriegerhornbahn kommend in Richtung Oberlech talwärts. Kurz oberhalb des "Furkasees" fuhr ein bislang unbekannter Schifahrer über die Schier der Frau. Diese kam dadurch zu Sturz, kollidierte in weiterer Folge mit einer Pistentafel am Pistenrand und verletzte sich schwer, sie erlitt eine Fraktur des linken Oberarmes.