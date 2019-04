Schitage der VS Bings am Sonnenkopf

BINGS Ohne Hals- und Beinbruch haben wir am 22.3. unsere drei traumhaften Schitage am Sonnenkopf beendet.

Wenn es nach den Kindern und auch nach den Lehrpersonen gegangen wäre, dann hätten die Schitage ruhig noch ein paar Tage länger dauern können. Doch es hat alles nichts genützt, die Schulbank hat uns wieder zurück in die Schule gerufen.

Auch in diesem Jahr hatten wir riesen Glück mit dem Wetter. Ein Tag war schöner als der andere. Und so bleibt uns nur noch ein herzliches Vergelt`s Gott an unsere Sponsoren