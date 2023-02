Schiri-Fehler kostet Punkt, AKA U-15 siegt bei A. Wien

Nur über ein Tor und ein Erfolg durften die heimischen Auswahlen auswärts jubeln.

Mit zwei zu Null-Niederlagen und einem knappen 1:0-Auswärtssieg kehrten die drei heimischen Akademie Mannschaften vom ersten Auftritt auf fremden Platz in diesem Jahr bei den Wiener Veilchen ins Ländle zurück. Der erst 14-jährige FC Lustenau Spieler Yasir Mihci war beim Minimal-Erfolg der Unter-15-Jährigen mit Trainer Helmut Hafner der Matchwinner. Damit verlängerte der Youngster die Erfolgsserie auf nunmehr zehn ungeschlagenen Meisterschaftsspielen in Folge und das Festigen des dritten Tabellenplatz. Trotz der 0:3-Niederlage bleibt die U-16-Truppe von Trainer Ahmet Cil auf dem dritten Rang. Schon nach sieben Minuten kassierte die Unter-18-Mannschaft bei den Wiener Violetten das einzige Verlusttor und rutschte in der Tabelle auf den neunten Platz zurück. Eine extrem kuriose Entscheidung des Schiedsrichters nach ca. 30 Minuten. Dogukan Sismanlar überspielte den Torhüter und den Schuss wehrte ein Spieler mit der Hand auf der Torlinie ab, den Nachschuss verwertete Sismanlar, doch der Unparteiische entschied auf Elfmeter und nur die gelbe Karte für den Spieler. Leider wurde der Strafstoß nicht verwertet und der Schiri entschuldigte sich nach dem Spiel für seinen Fehler. Nächsten Samstag kommt das Starensemble von der AKA RB Salzburg nach Bregenz. Dabei hoffen die Ländle Talente auf die eine oder andere Überraschung. Gespielt wird am Viktoria Platz um 14 bzw. 16.15 Uhr.