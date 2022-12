Schilift Bazora ist betriebsbereit

Lift an der beliebten Bazorapiste nach Instandhaltung für Wintersaison gerüstet

FRASTANZ Die Betreibergemeinschaft Schilift Bazora ist für die Wintersaison 2022/23 gerüstet. Neben umfangreichen Arbeiten für die Instandhaltung des Liftbetriebs wurden für die Optimierung der Beschneiungsanlage und bei der Bergstation diverse Arbeiten durchgeführt. Mit der Alpgenossenschaft wurde der Sonnenhang von Stauden, Dornen und Gestrüpp gesäubert. Die Schneekanonen sind bereits in Stellung gebracht, so dass bei kalten Temperaturen die Kleinbeschneiungsanlage in Betrieb genommen werden kann. Die erforderlichen Sicherungsmaßnahmen sowie die Windzäune, welche die Schneeverfrachtungen auf dem Bazorahang eindämmen sollten, sind ebenfalls montiert.

Der Schilift Bazora ist bei entsprechender Schneelage am Freitag ab 12:00 Uhr, sowie an Samstagen, Sonn- und Feiertagen ab 10:00 Uhr in Betrieb. An Ferientagen ist täglich ab 10:00 Uhr Liftbetrieb. Ob der Lift in Betrieb ist, sowie Angaben über Pistenbeschaffenheit, Schneehöhe, Wetterdaten und Livebild können unter www.schilift-bazora.at oder www.figlfan.at abgerufen werden.