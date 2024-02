Schilfgürtel-Bedrohung: Holzansammlungen verursachen Probleme in Bregenz

Nach extremen Wetterbedingungen mit schweren Regenfällen und einem sehr hohen Winterwasserstand kämpft der Bodensee mit massiven Schwemmholzansammlungen. Diese beeinträchtigen nicht nur den Schilfgürtel, sondern auch die Zugänglichkeit des Sees erheblich.

Im Sommer 2023 führten heftige Niederschläge und Hochwasser zur Bildung von großen Schwemmholzteppichen am Bodenseeufer, besonders bemerkbar am Rohrspitz bei Höchst. Auch wenn aktuell am Badestrand kein Holzteppich zu finden ist, ist die Gegend immer noch stark von Schwemmholz betroffen.