„Schiibo Schlacho“ als Liebesgarant

Vergangenen Samstag wurden unzählige „Schiibo“ in den Himmel geschickt.

LUSTENAU „Buobofröüda, Jugendzit, i wuoß nid, was as Schüönr‘s git. Die alto Brüüch, di alto Sitta, sind das Schüönscht zu alla Zitta.“ so schrieb Lustenauer Mundartdichter Hannes Grabher über das „Schiiboschlacho“. Beim Scheibenschlagen werden Holzscheiben mit einem Loch in der Mitte auf selbstgeschnitzte Stäbe gesteckt. Ist die Scheibe platziert, wird der Stab ins Feuer gehalten, bis diese am Rand zu glühen beginnt. Um die Glut weiter anzuheizen, wird der Stab in der Luft geschwenkt. Schnell geht es dann zur Rampe und mit Schwung wird der Stab wie ein Golfschläger geführt und die „Schiibo“ soweit weggeschleudert wie es geht.