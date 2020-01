„Schifohrn is des leiwaundste“

Auch heuer fand wieder der 4-tägige Schikurs des Schiclub Rankweil vom 26.-30.12.2019 in Laterns-Gapfohl statt.

Die SchilehrerInnen konnten an diesen Tagen 37 Kinder die grundlegenden Techniken und die Freude am Schifahren näherbringen. „Schifoan is so sche“ – hieß es dabei nicht nur einmal.