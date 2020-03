Schiverein Sulz/Röthis ermittelt seine Meister

Am Sonntag den 8. März ging in Laterns – Gapfohl die diesjährige Vereinsmeisterschaft des Schivereins Sulz-Röthis über die Bühne. Die ursprünglich in Furx geplanten Titelkämpfe, mussten aufgrund von Schneemangel nach Laterns verlegt werden. Kaiserwetter und beste Pistenverhältnisse sorgten für eine Riesenstimmung „Schifoan is so schee“. 100 Teilnehmer von den Jüngsten, jüngster Starter war der erst 3 jährige David Fleisch bis hinauf zur Altersklasse 3 waren am Start. Bei einem Riesentorlauf, mit einem Durchgang wurden die Meister aller Klassen ermittelt.

Schülermeisterin wurde Pia Mähr, Schülermeister Tobias Fleisch. Vereinsmeisterin Bettina Schnetzer, den Titel des Vereinsmeisters sicherte sich Markus Mähr.

Neben den verschiedenen Altersklassen kam auch die beliebte Familienwertung zur Austragung. Hier kamen nicht nur die besten Zeiten, sondern auch ein Zusatzbewerb in die Wertung.

Die Family Trophy ging an die Familie Mähr/Pürmair, vor den Kaufmann‘s, Platz drei für die Nitz/Röthlin Family.