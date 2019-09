Schiff & Schnabel - Florian Huth und Simon Nagy stellen aus

Aberhunderte einzeln verpackte Druckplatten, Archivbestände ungeahnten Ausmaßes galt es zu bearbeiten.

Lustenau. Vergangenen Freitagabend wurde in der Galerie Hollenstein eine Ausstellung eröffnet, die den Künstlern Florian Huth und Simon Nagy einiges an Vorarbeit abverlangt hat. In Kooperation mit dem Druckwerk Lustenau wurde sich in experimentellen, theoretischen wie praktischen Arbeitsverfahren intensiv auseinander gesetzt. Kurt Fischer eröffnete mit einer philosophischen Rede Ausstellung und zitierte Zarathustra: „Wo die Einsamkeit aufhört, da beginnt der Markt; und wo der Markt beginnt, da beginnt auch der Lärm der großen Schauspieler und das Geschwirr der giftigen Fliegen.“