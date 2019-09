„Schiff ahoi“ beim MoHi Feldkirch

In den vergangenen, spätsommerlichen Tagen wurden die Segel gehisst und die Sonne und das Wasser genossen.

FELDKIRCH Über dreißig Helferinnen folgten der Einladung der ARGE MoHi, die zum landesweiten MoHi-Helfertreffen eingeladen hat. Gemeinsam mit über 800 Unterstützer verbrachten sie auf der MS Austria und auf der MS Vorarlberg schöne und unbeschwerte Stunden. Landesrätin Katharina Wiesflecker und Kitty Hertnagel dankten den vielen Helfern für den treuen Einsatz und für die unzähligen Stunden, die so viele Klienten des ganzen Landes tagtäglich in Anspruch nehmen können. Mit vielen Helfern aus dem ganzen Land wurden aus Feldkirch Andrea Fend und Inge Joike für 20 Jahre und Inge Polt für 25 Jahre MoHi-Treue geehrt. Der Nachmittag auf dem Bodensee bleibt in guter Erinnerung und ein großer Dank richtet sich an alle, die den Nachmittag vorzüglich organisiert und finanziert haben.

In derselben Woche stand am Freitagnachmittag beim „Zemmasi“ in Nofels auch das Thema „Schiff ahoi“ auf dem Programm. Die Dekorationen und die Lieder stimmten ein in das Leben auf Hoher See und viele Besucher fühlten sich, gestärkt mit Kaffee und feinem Kuchen, in der angenehmen Atmosphäre sichtlich wohl. „An diese Stelle gilt der Dank allen ehrenamtlichen Musikanten und Musikantinnen sowie allen Helfern mit Elfriede Frener und Michaela Doppelbauer, die den wöchentlichen Nachmittag so bunt und abwechslungsreich gestalten“, so Wolfgang Breuß, Geschäftsführer MoHi Feldkirch. ETU