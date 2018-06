Die Wasserschutzpolizei wurde gerufen, nachdem Personen Schüsse auf dem See gehört hatten.

Die Wasserschutzpolizei wurde gerufen, nachdem Personen Schüsse auf dem See gehört hatten. ©APA/DPA

Die Wasserschutzpolizei wurde gerufen, nachdem Personen Schüsse auf dem See gehört hatten. ©APA/DPA

Schießerei auf Bodensee versetzt Menschen in Angst und Schrecken

Am Mittwochnachmittag verständigten Personen in Friedrichshafen die Polizei, weil sie Schüsse auf dem See gehört haben.

Wie die “Schwäbische Zeitung” berichtet, will ein Zeuge zwei Mietboote auf dem See gesehen haben, von deren Richtung die Schüsse gekommen sein sollen. Die herbeigerufene Wasserschutzpolizei kontrollierte diese Boote schließlich beim Anlegen.

Angst eingejagt Dabei fanden die Beamten heraus, dass ein 21-Jähriger eine Schreckschusswaffe mit acht Schuss Munition bei sich hatte. Mit seinen verbotenen Schießübungen habe der Mann drei jungen Mädchen Angst eingejagt, die mit ihrem Tretboot nur wenige Meter von dem Motorboot entfernt waren.

Bei der Aktion wurde niemand verletzt, dennoch erwartet den 21-Jährigen ein Nachspiel. Die Wasserschutzpolizei ermittelt gegen ihn wegen Verstoß gegen das Waffenschutzgesetz.