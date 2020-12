Schiedsrichter Heinz Frühwirth leider verstorben

ST. GEROLD. Große Trauer herrscht im Schiedsrichterkollegium des Vorarlberger Fußballverbandes. Nach schwerer Krankheit ist Schiri Heinz Frühwirth (60) im Pflegeheim Bürs verstorben. Erst in diesem Jahr erhielt er die Ehrennadel in Gold des VFV für 25 Jahre Mitgliedschaft überreicht. Frühwirth leitete über viele Jahre hinweg Spiele in der Regionalliga West und war auch als Assistent, zuletzt als Beobachter, auf Landesebene sehr beliebt bei den Vereinen und den Schiedsrichtern. Mit seinen besten Freunden und Kollegen, Herwig Seidler, Nusret Mutlu und Dragan Jovanovic erlebte Frühwirth in seiner aktiven Karriere viele sportliche Highlights.