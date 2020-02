Schiclub Rankweil ermittelte seine Meister

Beste Bedingungen und eine super Stimmung

Bei traumhaftem Wetter fand letzten Samstag die Vereinsmeisterschaft des Schiclub Rankweil statt. Rund 80 Teilnehmer von den Bambinis bis zur Altersklasse III waren in Laterns – Gapfohl am Start und ermittelt in einem Riesentorlauf mit zwei Durchgängen ihre Meister. Neben den zahlreichen Altersklassen gab es auch eine Familienwertung die sich großer Beliebtheit erfreute. Einige Teilnehmer sorgten zusätzlich für eine ausgelassene Stimmung, vertauschten den Renndress mit einem Faschingskostüm.