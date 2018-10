Schi Club Beschling zieht Bilanz

Der Schi Club Beschling lädt zur 70. Jahreshauptversammlung am Mittwoch, 7. November, um 20 Uhr in den Saal der Volksschule Beschling.

Dabei stehen auch Ehrungen sowie die Präsentation des Arbeitsprogrammes für die Skisaison 2018/19 auf der Tagesordnung. Gleichzeitig macht der Vorstand auf einen weiteren Termin aufmerksam: Im Rahmen des Skibasars des WSV Nenzing in der Mittelschule besteht die Möglichkeit, die eigenen Skier einem Service zu unterziehen und zwar am Freitag, 16. November, ab 17 Uhr sowie am Samstag, 17. November.