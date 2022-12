Schenken mit der Rankweil Card

Ab sofort ist die digitale Rankweil Card in einer goldigen Geschenkverpackung erhältlich. Dabei handelt es sich um eine Gutscheinkarte, die in rund 30 lokalen Betrieben mit jedem beliebigen Betrag ab 10 Euro aufladbar ist. Eingelöst werden kann der Geldwert auch in Teilbeträgen.

Wer beim Schenken auf Nummer sichergehen möchte, greift daher am besten zu einem Gutschein. Idealerweise zu einem, der mehrere Optionen offenlässt und der statt anonymer Online-Riesen den regionalen Handel unterstützt – wie zum Beispiel der neue Rankweil Gutschein. Die aufladbare Gutscheinkarte ersetzt die bisherigen Gutscheine der Kaufmannschaft Rankweil-Vorderland und bietet Beschenkten bei den teilnehmenden Betrieben in der Marktgemeinde eine große Auswahl an Bekleidung, Schmuck, Optik, Hobbybedarf, an Wellness- oder Fitness-Angeboten, an Floristik, Heimelektronik oder Bürobedarf. Auch mehrere Lebensmittelmärkte und Feinkostläden in Rankweil akzeptieren den Rankweil Gutschein. Eingelöste Gutscheinkarten können in jedem teilnehmenden Betrieb zurückgegeben oder erneut aufgeladen werden.

Erhältlich ist die Rankweil Card im Rathaus Rankweil, in der Raiffeisenbank Montfort, in der Sparkasse Rankweil, in der Hypo Vorarberg Bank in Rankweil sowie online unter www.rankweil.at/webshop.