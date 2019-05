Scheintaufen in Vorarlberg: Pfarrvikar Biondi verteidigt Konvertiten

Ein ehemaliger Richter des Bundesverwaltungsgerichts warnt, dass Flüchtlinge zum Christentum konvertieren, um eine Abschiebung zu vermeiden. Einer, der so manchen Flüchtling getauft hat, ist Vikar Stefan Biondi von Feldkirch. Er widerspricht vehement.

Der ehemalige Richter des Bundesverwaltungsgerichtes Friedrich Kinzlbauer behauptet, dass schon Schlepper den Flüchtenden raten, als letztes Mittel eine Konversion zum Christentum in Betracht zu ziehen. Denn wenn in der Heimat den Konvertierten die Todesstrafe für den Abfall vom Islam droht, wäre so eine Abschiebung nicht mehr möglich. Dass nun massenhaft muslimische Flüchtlinge zum Katholizismus übertreten, sei jedoch in Vorarlberg nicht der Fall, erklärt die Diözese Feldkirch auf VOL.AT-Anfrage. Man wisse, dass es hier in anderen Bundesländern Auffälligkeiten gegeben habe. In Vorarlberg sei die Zahl der Konvertiten jedoch sehr überschaubar, einen Missbrauch vermutet man daher nicht.