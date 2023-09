Schein-Klimaschutz und der Tag für Krebspatienten

Der gebürtige Vorarlberger Experte für Klimapolitik Professor Reinhard Steurer und die beiden Ärzte vom LKH Feldkirch Thomas Winder und Bernd Hartmann sind am Donnerstag im „Vorarlberg LIVE“-Studio.

Reinhard Steurer von der BOKU Wien gilt seit über 25 Jahre als Experte für Klimapolitik. Der gebürtige Vorarlberger erforscht die politischen Aspekte der Klimakrise und Themen zum Scheinklimaschutz. Mit über 70 Veröffentlichungen in renommierten Fachzeitschriften ist er eine Koryphäe auf diesem Gebiet. Am Donnerstag spricht Steurer in „Vorarlberg LIVE“ über sein Engagement im Rahmen der Klimafragen und seine Unterstützung von Klimabewegungen wie Fridays for Future.