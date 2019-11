Scheidegg: Alkolenker landet in Bach

15.000 Euro Sachschaden und drei Verletzte sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich bei Scheidegg (D) ereignet hat.

Ein 53-jähriger Autofahrer verlor am Kreisverkehr bei Scheidegg (D) die Kontrolle über seinen Pkw. In der Folge landete der Pkw rund zehn Meter von der Straße entfernt in einem zehn Meter tiefergelegenen Bachbett und kam dort auf dem Dach zum Liegen.