Scheckübergabe bei der Hofstalder Funkenzunft

Mit ihrer Spende leisten die Hofstalder einen Beitrag an den Verein Seiltänzer, die sich für krebskranke Kinder einsetzen.

Lustenau. Kürzlich konnte die Hofstalder Funkenzunft aus den Einnahmen der Grill Pool Challenge eine Spende an den Verein Seiltänzer übergeben. Dankbar nahm Brigitte Sperger den Scheck der Zünftler entgegen, denn jede Spende hilft. Der Seiltänzer ist ein Symbol für die Situation, in der sich an Krebs Erkrankte befinden.