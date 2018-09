Scheckübergabe bei den Scottish Pipes

Theresa und ihre Familie können sich ein Rollstuhl-Transport-Fahrrad kaufen.

Koblach. Als kürzlich das Charity-Match und die Sommernachtsparty am FC-Mäder Platz von statten ging, geschah dies zu dem lobenswerten Zweck, Menschen zu helfen. Insgesamt beteiligten sich 16 Mannschaften an den Spielen und zahlreiche Freiwillige sorgten dafür, dass am Fußballplatz ein lukratives Fest stattfinden konnte. Der Einsatz hat sich gelohnt, die Scottish Pipes übergaben der Koblacher Familie Längle die stolze Summe von 5.000 Euro. Mit diesem Geld kann nun endlich das lang ersehnte Spezialfahrrad für Theresa gekauft werden, ein Rollstuhl-Transport-Fahrrad. Eine Familie im Glück ist den spendablen Frauen und Männern der Scottish Pipes Dank genug und gleichzeitig Ansporn, mit ihren Charity-Veranstaltungen fort zu fahren. Man kann sich schon jetzt auf die nächsten sozialen Aktivitäten freuen.