Scheckübergabe an den Krankenpflegeverein Nofels

Feierliche Spendenübergabe durch Maskenverkauf der Apotheke Novale.

FELDKIRCH Vergangenen Donnerstag durfte sich der Krankenpflegeverein Nofels um Obmann Werner Gopp über eine Spende von 3500 Euro der Apotheke Novale freuen. Während der Coronazeit nähten sechs fleißige Noflerinnen ehrenamtlich Mund-Nasen-Masken. Diese wurden gegen eine freiwillige Spende für den KPV Nofels, in der örtlichen Apotheke angeboten.

„Dieses Projekt entstand eigentlich aus der Not heraus“, meinte Novale-Chefin Angelika Zelzer. „Wir versuchten Masken in unserer Apotheke anzubieten, aber es waren alle vergriffen oder nur über ‘dubiose Händler’ zu kaufen“. Kurzerhand rief Zelzer Freundinnen und Bekannte an welche sich bereit erklärten, Mund-Nasen-Masken zu nähen.